Dan toch bizarre cadeaus voor 70ste verjaardag van Poetin: president krijgt berg pompoenen en tractorvoucher

Wie is Vladimir Poetin? Deel 2: De feniks die uit de as van het communisme oprees. “Mijn zoon is een tsaar geworden”

Een onbeduidende ambtenaar in de coulissen van de macht - eerst in Sint-Petersburg, daarna in het Kremlin: zo ziet de politieke elite in het turbulente Moskou van de jaren 1990 de gesjeesde KGB-officier Vladimir Poetin. Wat ze niet zien, is dat hij geruisloos opklimt tot de man aan wie de oude president Boris Jeltsin zijn erfenis wil nalaten - de absolute macht in wat overbleef van de eens zo machtige Sovjetunie. “De nieuwe eeuw moet openen met een nieuw tijdperk, het Poetin-tijdperk.”

19 mei