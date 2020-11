‘Dames zo kan je sexy shoppen in de supermarkt’: consternatie in Italië over tv-item op openbare omroep Rai

Ondertus­sen in de strijdsta­ten: Georgia telt stemmen voor een derde keer, Michigan bevestigt overwin­ning Biden, Trump in hoger beroep in Pennsyl­vania

24 november Terwijl zittend Amerikaans president Donald Trump nu toch zijn goedkeuring heeft gegeven aan de overdracht van de macht aan Joe Biden, blijft hij strijden om de uitslag van de verkiezingen in verschillende staten nog aan te vechten. Georgia, waar Biden nipt de verkiezingen won, is gisteren voor de derde keer begonnen met het tellen van de ruim 5 miljoen stemmen. Daarnaast heeft het team van Trump ook een hoger beroep ingesteld tegen de uitkomst van de verkiezingen in Pennsylvania. In de staat Michigan, waar Trumps team eerder al bot ving met een aanklacht voor fraude, is Biden ondertussen officieel tot winnaar uitgeroepen.