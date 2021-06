Dalai Lamastraat: Boedapest verandert straatnamen in protest tegen Chinese campus

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest komt in 2024 een campus van een Chinese universiteit. Maar daar is de stad niet zo blij mee. Als protest hebben ze verschillende straatnamen in de wijk waar de campus zou komen, aangepast. Zo zijn er nu vier “proteststraten”.

Het plan, goedgekeurd door premier Viktor Orbán, stuit op veel kritiek, vandaar de nieuwe straatnamen. Zo is er de Dalai Lamastraat, genoemd naar de Tibetaanse spirituele leider. In de jaren 50 viel China het land binnen en de Dalai Lama leeft al jaren in ballingschap. Vervolgens is er ook de Oeigoerse Martelarenstraat, vanwege een onderdrukte moslimminderheid in China die het slachtoffer van grove mensenrechtenschendingen is. Ze hebben de Free Hongkongstraat, die de vraag voor democratie in Hongkong steunt en de laatste is de Bisschop Xie Shiguangstraat, genoemd naar een Chinese katholieke priester die vervolgd werd.

In de omgeving van de straten zal een campus van de universiteit van Fuhan gebouwd worden, de eerste in Europa. Het zal 500.000 vierkante meter groot zijn. De campus moet normaal openen in 2024.

Grote bedragen

Op de plannen komt veel kritiek. De Hongaren zijn bang dat het land te veel begint samen te werken met het Oosten. Ze zijn alsmaar meer verschuldigd aan China. Gelekte documenten geven aan dat China een lening van 1,3 miljard euro geeft voor het project. Dat is een groter bedrag dan wat de regering van Orbán in 2019 uitgaf aan het hele hoger onderwijs. Veel belastingbetalers zien het niet zitten om te betalen voor een “eliteproject”.

“We hopen nog steeds dat het project niet doorgaat, maar als het toch gebeurt, zal het deze namen moeten accepteren,” vertelde burgemeester Gergely Karacsony op een gezamenlijke persconferentie met de districtsburgemeester, Krisztina Baranyi.

Onenigheid met Orbán

De liberale burgemeester had eerder al kritiek op “aankopen onder Chinese invloed” in Hongarije en heeft er bij Orbán op aangedrongen een eerdere belofte na te komen om geen projecten op te dringen aan de hoofdstad. Een stedelijk “overleg” om de mening van de bevolking over het project te peilen, begint morgen, zei Baranyi. Uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de inwoners van Boedapest tegen het plan is.

Burgemeester Gergely Karacsony is het wel vaker oneens met de president. Daarom heeft hij in mei aangekondigd dat hij zou deelnemen aan een voorverkiezing van een alliantie van zes oppositiepartijen, waar ze iemand zullen kiezen die tegen Orbán zal opkomen tijdens de volgende verkiezingen in 2022. Volgens de peilingen zou Karacsony die voorverkiezing, die in september plaatsvindt, wel eens kunnen winnen. De alliantie van oppositiepartijen heeft in de peilingen een nipte voorsprong op de rechtse Fidesz-partij van Orbán.

