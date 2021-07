Dalai Lama blaast 86 kaarsjes uit: “Ondanks mijn leeftijd is mijn gezicht nog best knap”

Duizenden Indiërs slachtof­fer van nepvaccins

5 juli De Indiase politie onderzoekt of oplichters in de stad Mumbai duizenden Indiërs met zout water hebben ingeënt in plaats van een coronavaccin. Veertien verdachten werden gearresteerd. De oplichters, onder wie ook medisch personeel, zouden de ‘vaccins’ tegen 8 à 14 euro verkocht hebben, in totaal heeft de politie al zo’n 17.000 euro in beslag genomen.