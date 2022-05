Dakloze vrouw leefde maand lang in telefooncel tijdens lockdown in Shanghai

De migrantenvrouw ging af en toe met haar hondje in de buitenlucht wandelen, maar woonde een maand lang in de telefooncel. Een bewoner van een flatgebouw aan de overkant van de straat kreeg haar in de mot en begon foto’s van haar leefomstandigheden te posten op social media. De verontwaardiging was meteen groot bij vele Chinezen die dit zien als mishandeling van daklozen door het stadsbestuur.

Vele inwoners klagen over de langdurige lockdowns in Shanghai, die soms tot in het absurde met harde hand worden opgelegd. Het heeft ook al tot voedseltekorten geleid. Recent nog beukten ambtenaren de deur van een appartement in om de bewoners naar een quarantaineafdeling te slepen. Het toppunt was het geval van een 75-jarige rusthuisbewoonster die in een lijkzak werd gestopt om naar het crematorium te worden vervoerd, maar ze bleek nog te leven toen ze haar in het busje legden.