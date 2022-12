Dakloze vrouw die wagen met twee baby’s in stal opgepakt, ook tweede jongen veilig en wel teruggevonden: “Ze misbruikte vroeger haar eigen kind”

Barnett verwittigde meteen de politie toen ze zag dat haar auto was verdwenen. “Iemand heeft mijn wagen gestolen en mijn baby’s zitten er nog in. Ik was maar even weg om een pizza te gaan halen”, klonk het in de noodoproep.

Eigen kind misbruikt

Kason in goede gezondheid

Donderdag werd ook de kleine Kason veilig en wel teruggevonden in de buurt van een pizzarestaurant in Indianapolis, in de staat Indiana. Enkele uren voordien kon de politie de 24-jarige dader na verschillende tips arresteren. Kason was op dat moment niet bij haar, maar werd even later gevonden in de gestolen wagen en droeg dezelfde kleren die hij aanhad toen hij verdween. “De vijf maand oude jongen is in goede gezondheid en wordt vervoerd naar een ziekenhuis om nagekeken te worden”, aldus de politie in een tweet.