Dagboek van hulpverleners Els en Klara vanuit veldhospitaal in Turkije: “Als de kindjes slapen, komen de smartphones van de mama’s boven. Met foto’s en verhalen. Confronterend”

In Kirikhan, in het zuiden van Turkije, is donderdag het veldhospitaal van het B-FAST-team geopend. Sindsdien staan de Belgische hulpverleners non-stop klaar voor de slachtoffers van de zware aardbeving van twee weken geleden. Er zijn gekwetsten die in al die tijd nog niet konden verzorgd worden. Maar er zijn ook de dagdagelijkse medische zorgen. Els Duval (60) is pediater-intensivist aan het UZA, Klara Leroy (29) is liaison officer. Zij hielden de voorbije vier dagen voor ons een dagboek bij. Over spelende kinderen die hun arm breken, bezoek van andere landen en mama’s die tijdens de dutjes hun hart luchten.