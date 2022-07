Dag voor noodlottige gletsjerbreuk in Italiaanse Dolomieten werd recordtemperatuur gemeten op top van de berg: al zeker 7 doden

Enorme ijsberg ter grootte van Rome afgebroken van Antarctica

In het oosten van Antarctica is een enorme ijsberg ter grootte van de stad Rome afgebroken. De 1.200 vierkante kilometer grote kolos zou midden maart de verbinding met het vasteland zijn verloren. Dat meldt de Britse krant ‘The Guardian’ op basis van poolonderzoekers. Eerder had het Amerikaanse National Ice Centre al bevestigd dat de ijsberg - voorheen bekend als de Conger Ice Shelf - was losgeraakt.

26 maart