Dag na monsterzege Ardern is coronavirus terug in Nieuw-Zeeland

Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een nieuwe lokale besmetting van het coronavirus in Nieuw-Zeeland vastgesteld. Volgens de gezondheidsautoriteiten is de besmette persoon vroeg opgespoord en is het risico op overdracht beperkt. Het nieuws komt de dag nadat premier Jacinda Ardern mede dankzij haar kordate coronabeleid met haar Labourpartij een monsterzege boekte bij de verkiezingen.

De besmette persoon is een havenarbeider die in de havens van Auckland en Taranaki werkzaam is. “Omdat de persoon getest werd op de dag dat hij symptomen ontwikkelde, kon het ministerie van Gezondheid zijn nauwe contacten in zelfisolatie plaatsen. Het herinnert de rest van de Nieuw-Zeelanders eraan wat goede praktijken zijn", legde de directeur-generaal van Gezondheid, dokter Ashley Bloomfield uit op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

Onduidelijk is nog van waar de besmetting precies afkomstig is. Bloomfield zei dat de besmetting in herinnering brengt dat Covid-19 niet snel weg zal zijn. “Ik weet dat het opnieuw opduiken van een geval buiten de gecontroleerde isolatiefaciliteiten verontrustend is voor sommigen. We moeten waakzaam blijven.”

Tien dagen na melding virusvrij te zijn

Ruim tien dagen geleden meldde minister Chris Hipkins van Volksgezondheid dat er geen actieve besmettingsgevallen meer binnen de Nieuw-Zeelandse bevolking waren.

Het land rapporteerde die dag weliswaar drie nieuwe gevallen van Covid-19, maar dat was bij mensen die het land binnenkwamen en direct na aankomst ter preventie twee weken lang in quarantainefaciliteiten vastgehouden worden. Het laatste besmettingsgeval in Nieuw-Zeeland zelf dateerde toen van twaalf dagen daarvoor.

“Honderd dagen coronavrij”

Eerder dit jaar vierde Nieuw-Zeeland al dat het honderd dagen coronavrij was, maar in augustus was er toch weer een uitbraak, waarna Auckland, de grootste stad van het land, een tweede lockdown kreeg opgelegd. Begin september eiste het virus voor het eerst in drie maanden weer een leven. De 186 gevallen sinds de nieuwe uitbraak waren op 7 oktober allemaal weer ‘uitgedoofd’.

42 actieve besmettingen

Op dit moment zijn er 42 actieve besmettingen in Nieuw-Zeeland, waarvan 41 in de quarantainefaciliteiten aan de grens en één onder de bevolking. In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak 1.530 besmettingen in het vijf miljoen inwoners tellende land vastgesteld. In totaal zijn tot nu toe 25 mensen in Nieuw-Zeeland gestorven aan Covid-19.