Daders van één van beruchtste misdaden Wagnergroep geïdentificeerd nadat ze online beelden delen van gruwelijke moord

Onderzoekers zijn erin geslaagd om de daders te identificeren van een van de beruchtste misdaden van de Wagnergroep. De huurlingen martelden en vermoorden in 2017 een Syriër en verminkten daarna zijn lichaam. Vervolgens deelden ze beelden daarvan online. Het was de eerste moord van het huurlingenleger met een voorhamer. Dat werd later een handelsmerk van Wagner.

Het onderzoek werd uitgevoerd door ‘The Dossier Center’, dat opgericht werd door voormalig oligarch en Russisch oppositiefiguur Michail Chodorkovski. Het voert onafhankelijke analyses uit van misdrijven door mensen die gelinkt zijn aan de Russische autoriteiten. Ook de Wagnergroep staat op hun radar. In dit dossier werden ze bijgestaan door journalisten van ‘Die Welt’, ‘Insider’, ‘Paris Match’ en 'Arte’.

In juni 2017 was de privémilitie van Jevgeni Prigozjin actief in Syrië. Enkele huurlingen namen er toen een Syrische man gevangen die gedeserteerd was uit het Syrische leger of een militie die streed aan de zijde van Syrisch president Bashar al-Assad. Hij zou daar eerder onder dwang bij ingelijfd zijn.

Voorhamer

De huurlingen bewerkten hun slachtoffer eerst lange tijd met een voorhamer en ander gereedschap. Vervolgens hakten ze zijn hoofd en handen af, hingen ze zijn lichaam aan zijn benen op, overgoten ze het met benzine en staken ze het in brand. Het afgehakte hoofd van de man werd daarna publiek tentoongesteld.

De daders maakten beelden van de slachtpartij en zetten die op het internet. Dat leidde meteen tot een intern onderzoek bij de Wagnergroep. Niet om de feiten op zich, wel omdat enkele van de huurlingen ze met hun eigen smartphone gefilmd en gepost hadden op Telegram. Terwijl privésmartphones verboden waren bij Wagner.

Uit gehackte documenten van Wagner blijkt dat de schuldigen snel geïdentificeerd werden. Ze bleken te behoren tot het Vierde Regiment. De beelden werden vermoedelijk gemaakt als (intern) verslag voor hun bevelhebber Nikolai Budko - die waarschijnlijk de opdracht gaf - en waren niet bedoeld om verspreid te worden op het internet. Budko lijkt wel niet ondervraagd of gestraft te zijn voor zijn rol.

Volledig scherm Bevelhebber Nikolai Budko, Stanislav Dychko en Jahongir Mirazorov. © RV / RV / RV

De onafhankelijke Russische krant ‘Novaya Gazeta’ identificeerde één van de daders in 2019 al als Stanislav ‘Scarabee’ Dychko. Hij was degene die van zijn bevelhebber de opdracht kreeg om alles te filmen en deed dat met een gewone camera. Volgens documenten van de Wagnergroep werd hij in november 2019 ontslagen “om gezondheidsredenen” en behandeld voor een depressie. Die dag kwam ook een video van de feiten uit waarop hij duidelijk herkenbaar was. Dychko stierf in 2021, maar onder welke omstandigheden is niet bekend.

Een tweede dader is volgens ‘The Dossier Center’ Jahongir ‘Pamir' Mirazorov, een man uit de regio van het Pamir-gebergte in Tadzjikistan die nog bij het Russische leger diende. Hij werd in 2018 ontslagen door de Wagnergroep voor druggebruik. Het is niet duidelijk wat er daarna met hem gebeurde.

Volledig scherm Vladislav Apostol, Mikhail Masharov en Vladimir Kitaev. © RV / RV / RV

Dader nummer drie zou Vladislav ‘Wolf’ Apostol zijn, een Moldaviër en voormalig militair. Hij was ook lid van een paramilitaire groep van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij kwam in februari 2018 om door een Amerikaanse luchtaanval. Daarbij kreeg hij granaatscherven in zijn been. Hij stierf door bloedverlies.

Mikhail ‘De Moor’ Masharov zou de man geweest zijn die de naar het internet gelekte beelden maakte. Hij was op dat moment nog maar zes maanden bij de Wagnergroep. Hij werd ontslagen en keerde terug naar de Russische stad Astrachan, waar hij aan de slag ging als taxichauffeur.

Parlementslid

De vijfde dader werd door ‘The Dossier Center’ geïdentificeerd als Vladimir ‘IJsman' Kitaev, een man die ooit militair was en werkte als assistent van - vermoedelijk - een Russische parlementslid van de Communistische Partij. Hij was een voormalig lid van de Speciale Eenheden en werd nog voor hij zich aanmeldde bij de Wagnergroep veroordeeld voor een steekpartij.

Volledig scherm Vladislav Panchuk, Oleg Kongin en Igor Krizhanovsky. © RV / RV / RV

Dader zes zou Vladislav ‘Roger’ Panchuk zijn, een voormalig lid van dezelfde paramilitaire organisatie van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken als die waartoe Apostol behoorde. Hij raakte in februari 2018 gewond in Syrië, maar keerde daarna terug naar het front. Het is niet bekend waar hij zich nu bevindt.

Oleg ‘Kong’ Kongin was de officiële videomaker van het Vierde Regiment. De kozak had volgens de gehackte documenten van de Wagnergroep een harde schijf vol video’s, die hij blijkbaar had gemaakt in opdracht van de commandant van zijn eenheid.

Staatsgreep

De achtste dader was volgens ‘The Dossier Center’ Andrey ‘Sling' Bakunovich. Hij had zowel de Russische als Wit-Russische nationaliteit en werd later samen met nog 32 andere huurlingen van Wagner opgepakt op verdenking van het plannen van een staatsgreep tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Toen het om een list van de Oekraïense inlichtingendienst bleek te gaan, werden ze vrijgelaten.

De laatste dader die genoemd wordt, is Igor ‘Ricochet’ Krizhanovsky. Twee maanden na de feiten werd hij doodgeschoten door een sluipschutter bij een aanval op een olieraffinaderij in Syrië.

Europees Hof

Nabestaanden van de gemartelde en vermoorde Syriër spanden in 2021 een proces aan tegen de Wagnergroep, maar Russische autoriteiten bestempelden de informatie als “onbetrouwbaar” en weigerden om de zaak te onderzoeken. Daarop stapte de familie van de vermoorde man naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar de zaak nu wel behandeld wordt.

