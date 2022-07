“Dader van schietpartij tijdens 4 juli-parade trok vrouwenkleren aan om te kunnen vluchten”

Chinese grootstad Xi'an gaat in beperkte lockdown om corona-uit­braak te voorkomen

Restaurants, cafés, gebedshuizen en karaokebars in de grootstad Xi'an, in het noorden van China, moeten een week sluiten na een twintigtal gevallen van Covid-19. Dat hebben de autoriteiten dinsdag aangekondigd. De historische en toeristische stad met zo'n 13 miljoen inwoners, voormalige hoofdstad van het keizerrijk, is wereldwijd bekend vanwege het Terracottaleger, dat werd teruggevonden in het mausoleum van Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van China. Het is ook Unesco-werelderfgoed.

17:02