Dader van dodelijke autorit door voetgangersgebied Trier had mogelijk psychologische problemen: “Hij woonde in zijn wagen”

Auto rijdt in op voetgan­gers in Duitse stad Trier: vijf doden waaronder een baby

1:54 In de Duitse stad Trier zijn vijf doden - waaronder een baby en haar vader - en 14 gewonden gevallen nadat een 51-jarige Duitser opzettelijk met een terreinwagen op mensen in een voetgangersgebied is ingereden. De bestuurder van de wagen is aangehouden. Volgens de politie is er geen sprake van een politiek motief voor het bloedbad. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De automobilist was onder invloed van alcohol.