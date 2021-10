Dader van bloedbad met pijl en boog in Noorwegen bekeerde zich tot islam en was geradicaliseerd

De Deense dader (37) van de aanval met pijl en boog waarbij woensdagavond in Kongsberg (Noorwegen) vijf doden en twee gewonden vielen, had zich bekeerd tot de islam en was geradicaliseerd. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij de aanval werd onder meer een politieagent in de rug geschoten. Het motief van de dader is onduidelijk. Een terreurdaad wordt niet uitgesloten. De vermoedelijke dader heeft zich bereid verklaard om met de politie samen te werken.

De 37-jarige Deen was eerder in beeld bij de veiligheidsdiensten, omdat hij mogelijk zou zijn geradicaliseerd na zijn bekering tot de islam. De politie heeft eerder contact met hem daarover gehad, maar niet dit jaar.

Bij de aanval in het centrum van Kongsberg kwamen vijf mensen om het leven. Twee anderen raakten gewond. Zij zouden er niet erg aan toe zijn. Op een persconferentie werd ook bekendgemaakt dat vier van de slachtoffers vrouwen waren. Het vijfde slachtoffer was een man. Ze waren allemaal tussen de 50 en 70 jaar.

Politiechef Ole Bredrup Sæverud zei dat de eerste melding over een man met pijl en boog om 18.12 uur binnenkwam. Agenten waren om 18.18 uur bij de Deen. Doordat hij pijlen op de agenten afschoot, wist hij te ontkomen. Alle vijf slachtoffers zijn daarna gedood. Rond 18.45 uur wisten agenten de verdachte in te rekenen.

Donderdagochtend kwamen in Oslo nieuwe meldingen binnen van een man die met pijl en boog rondliep. De politie zegt dit te onderzoeken.

Aan het Noorse persbureau NTB heeft de politie bevestigd dat de dader meer wapens gebruikte dan alleen een pijl en boog. Om welke wapens het gaat, is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat daders en slachtoffers elkaar kenden. Een aantal slachtoffers zou van buitenlandse afkomst zijn.

Agent in rug geschoten

Noorse media meldden gisteren al dat een agent in zijn rug was geschoten. In de Noorse krant VG zijn foto’s te zien van een pijl die in een houten muur in de stad is blijven steken.

Volledig scherm Een van de pijlen bleef achter in een muur. © AP

De aanval startte in een Coop supermarkt. Daarna zou de dader in een winkelcentrum toegeslagen hebben.

Klopjacht

Verschillende getuigen beschrijven in Noorse media hoe ze de politie achter de verdachte aan zagen lopen. In eerste instantie kon hij zelfs nog ontsnappen. Bij de klopjacht werden helikopters ingezet en er zouden ook schoten gelost zijn. Er werd toen al van uitgegaan dat hij alleen handelde. “Op basis van de informatie die we hebben, zit hier één persoon achter", zei politiechef Øyvind Aas gisteravond tijdens een persconferentie.

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © AP

Een groot gebied in het centrum van Kongsberg was enkele uren na het incident nog steeds afgezet. Omdat de schutter zich verplaatste, dienen op verschillende plekken sporen onderzocht te worden.

“Ronduit wreed”

“Dit is ronduit wreed”, reageert burgemeester Kari Anne Sand. “We moeten erop vertrouwen dat we dit te boven komen, maar het is nog niet helemaal doorgedrongen. Gewoon onvoorstelbaar.” Ze stelde alvast een crisisteam aan het werk om de getroffen bewoners op te vangen.

“Het nieuws uit Kongsberg is afschuwelijk”, vulde premier Erna Solberg aan. “Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft.”

Volledig scherm Premier Erna Solberg naast minister van Justitie Monica Maeland. © via REUTERS

Na het tragische incident kregen agenten over het hele land de opdracht om hun wapen op zak te houden. De Noorse politie loopt normaal gezien ongewapend rond, maar heeft wel te allen tijde toegang tot een pistool. “Een pure voorzorgsmaatregel", klinkt het. “We hebben geen aanwijzing dat er een verandering in het dreigingsniveau op til is.”

Volledig scherm Politiechef Oeyvind Aas. © via REUTERS

De koninklijke familie van Noorwegen betuigde donderdag haar medeleven. “We zijn geschokt door de tragische gebeurtenissen”, aldus koning Harald V in een brief aan de burgemeester van Kongsberg.

Breivik

Kongsberg telt zowat 28.000 inwoners en ligt 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Oslo. Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya. Daar schoot de rechtse terrorist Anders Behring Breivik tien jaar geleden 69 mensen dood.

Volledig scherm Er werd ook een helikopter ingezet. © @JOSOFASKARII via REUTERS

Kort daarvoor had hij in Oslo ook al een bom laten ontploffen, acht slachtoffers lieten daarbij het leven. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot de maximumstraf van 21 jaar. Die kan wel nog verlengd worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.