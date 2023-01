Dader van aanslag waarbij ook Belgische Ann-Laure (31) omkwam, schuldig verklaard in VS

De terrorist die in 2017 met een vrachtwagen inreed op een groep mensen in New York, is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat oordeelde een volksjury in de federale rechtbank van Manhattan, zo berichten Amerikaanse media. Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven, onder wie ook Ann-Laure Decadt (31) uit het West-Vlaamse Oostnieuwkerke. De jury moet nu nog beslissen over de straf: hij riskeert de doodstraf.

Het openbaar ministerie had tegen dader Sayfullo Saipov in totaal 28 aanklachten geformuleerd. Hij werd onder meer moorden, moordpogingen en lidmaatschap van een terroristische organisatie ten laste gelegd.

Na zowat zeven uur delibereren, oordeelden de twaalf juryleden dat Saipov over de hele lijn schuldig is. In de komende dagen gaat het proces voort met de debatten over de strafmaat. De 34-jarige Oezbeek riskeert de doodstraf.

Belgische slachtoffers

Bij de aanslag in het stadsdeel Manhattan, reed de Oezbeek op 31 oktober 2017 met een gehuurde pick-uptruck in op voetgangers en fietsers. Daarbij vielen acht doden en een tiental zwaargewonden. Het ging op de dodelijkste aanslag in New York sinds 9/11.

Onder de dodelijke slachtoffers was ook een Belg, de 31-jarige Ann-Laure Decadt uit Staden. Ze liet twee jonge kinderen achter. Ze was in New York op citytrip met haar moeder en twee zussen. Nog eens drie andere Belgen, een gezin bestaande uit vader, moeder en zoon, raakten gewond.

Doodstraf

De twaalfkoppige jury moet nu nog beslissen of hij wordt geëxecuteerd of een levenslange celstraf krijgt. Er moet een unaniem akkoord zijn om een doodstraf te kunnen op leggen.

Het gaat om het eerste proces op federaal niveau waar de doodstraf wordt geëist sinds president Joe Biden aan de macht is. Dat de doodstraf geëist wordt op federaal niveau is zeer uitzonderlijk, zeker in Manhattan. De laatste keer dat er daar executies hebben plaatsgevonden was in de jaren 1950, toen twee mensen ter dood veroordeeld werden voor spionage.

