Dader van aanslag in New York waarbij ook Belgische Ann-Laure (31) omkwam krijgt levenslang

De terrorist die in 2017 met zijn voertuig acht mensen doodreed op een fietspad in Manhattan, New York is ontsnapt aan de doodstraf. De jury kon geen unaniem besluit nemen over hoe de 35-jarige Sayfullo Saipov bestraft moest worden. De radicaalislamitische Oezbeek werd eerder al schuldig bevonden en krijgt nu levenslang.

Saipov zal de rest van zijn leven in de cel doorbrengen, zonder kans op vervroegde vrijlating. De dader zou een “weldoordacht terroristisch plan” hebben gehad op de dag van de aanslag, klonk het in de rechtbank.

Op 31 oktober 2017 reed de Oezbeek met een gehuurde pick-uptruck in op een groep voetgangers en fietsers in het New Yorkse stadsdeel Manahattan. Daarbij vielen acht doden en een tiental zwaargewonden. Het ging om de dodelijkste aanslag in New York sinds 9/11. Hij pleegde de aanslag naar eigen zeggen in naam van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Onder de dodelijke slachtoffers was de 31-jarige Anne-Laure Decadt uit het West-Vlaamse Oostnieuwkerke. De vrouw was in New York op citytrip met haar moeder en twee zussen. Ook de Belg Aristide Melissas raakte gewond bij de aanslag en zijn vrouw Marion Van Reeth raakte haar beide benen kwijt. “De uitspraak staat in relatie met onze levens, die ook voor altijd zijn veranderd”, reageert Melissas op het nieuws.

Volledig scherm Ook de Belgische Ann-Laure Decadt kwam in 2017 om tijdens de terreuraanslag in New York. © BELGA

Volledig scherm Aristide Melissas en zijn vrouw Marion Van Reeth raakten gewond bij de aanslag. © RV

De twaalfkoppige jury moest nog beslissen of Saipov geëxecuteerd zou worden of een levenslange celstraf zou krijgen. Aangezien er geen unaniem akkoord kwam, is de Oezbeek niet ter dood veroordeeld.

Het proces van de aanslag was het eerste proces op federaal niveau waar de doodstraf werd geëist sinds president Joe Biden aan de macht is. Dat de doodstraf geëist wordt op federaal niveau is zeer uitzonderlijk, zeker in Manhattan. De laatste keer dat er daar executies hebben plaatsgevonden was in de jaren 50.

KIJK. Belgen bezoeken plek van aanslag New York tijdens terreurproces: