Dader onthoofding nabij Parijs is 18-jarige Tsjetsjeen, inwoner filmde dodelijke confrontatie met politie

De dader van de onthoofding van de 47-jarige Franse leraar Samuel Paty vrijdag in de buurt van Parijs, was een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine die in de Russische hoofdstad Moskou werd geboren. Dat heeft een juridische bron bevestigd. De man bedreigde na zijn afschuwelijke moord de politie, die hem in Eragny doodschoot. Een bewoner filmde die confrontatie vanuit zijn huis.

De achttienjarige man was bekend bij de autoriteiten, maar had een blanco strafblad. Hij stond ook niet bekend als iemand die geradicaliseerd was. Toch was zijn daad volgens Macron “een duidelijke islamistisch geïnspireerde terreuraanslag”. De president noemde het “een laffe aanval op een landgenoot”. De Tsjetsjeen zou “Allah Akbar” hebben geroepen toen hij zijn slachtoffer onthoofdde en postte naar verluidt ook een gruwelijke video van het afgehakte hoofd net voordat hij werd neergeschoten, meldt Le Parisien.

De Tsjetsjeen onthoofdde een 47-jarige leerkracht, op 300 meter van de school waar hij geschiedenis en aardrijkskunde gaf. De leraar, die volgens een agent “brutaal werd aangevallen terwijl hij waarschijnlijk te voet naar huis liep”, had recent cartoons over de profeet Mohammed getoond in de klas tijdens een les over de vrije meningsuiting. Volgens The Guardian had hij de moslimleerlingen toelating gegeven om de klas te verlaten als ze dat zouden wensen.

De moordenaar vluchtte weg maar de politie kreeg hem een paar kilometer verder in Eragny te pakken. De man bedreigde de agenten met een mes. Een lokale bewoner van bijna dertig die anoniem wenst te blijven, hoorde het lawaai in de straat en begon “uit een reflex” de confrontatie tussen de Tsjetsjeen en de politie te filmen. De agenten schreeuwden de verdachte toe dat hij op de grond moest gaan liggen en zijn wapen moest neerleggen. Toen hij dat weigerde, vuurden de agenten verscheidene kogels op hem af.

“Ik weet niet wat de man riep, ik zal me daar niet over uitspreken”, zegt de getuige aan Le Parisien over de dader. “Ik zag alleen dat hij lichte kledij droeg en dat het geen religieuze kleding was.”

Vrijdag werden al vier mensen opgepakt in verband met de zaak, zaterdag werden nog eens vijf mensen opgepakt. Onder hen niet alleen vier familieleden van de terrorist - onder wie zijn grootvader en 17-jarige broer - maar ook de ouders van een leerling die op het college van Conflans-Sainte-Honorine zat waar de leraar les gaf. Zij zouden met het slachtoffer een conflict hebben gehad over de Mohammed-cartoons die de man in de klas had laten zien. Volgens Le Parisien werd slechts één ouder van een dertienjarig meisje opgepakt, haar vader. Hij had een video verspreid om collectief actie te ondernemen tegen de leerkracht, die hij “tuig” noemde, schrijft The Guardian.