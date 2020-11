Dader mesaanval Nice overgebracht naar Parijs

OVERZICHT. Biden vergroot voorsprong in Pennsyl­vania en leidt in Georgia, winnaar kan nu elk moment bekend zijn

16:34 Ruim twee dagen na het sluiten van de stembureaus hebben de Amerikaanse verkiezingen nog altijd geen winnaar. In de cruciale strijdstaten Pennsylvania en Georgia is Joe Biden over Donald Trump gewipt. In Georgia staat de Democraat 1.096 stemmen voor op Trump, met 99 procent van de stemmen geteld. In Pennsylvania ligt Biden inmiddels ruim 6.800 stemmen voor met 95 procent van de stemmen geteld. Met winst in deze staat - goed voor 20 kiesmannen - overschrijdt de Democraat de grens van 270 kiesmannen en verzekert Biden zich van het presidentschap.