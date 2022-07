Dader handelde waarschijnlijk alleen, wellicht met racistisch motief: alles wat we weten over de 22-jarige schutter in Kopenhagen

Celebrities Concert Harry Styles in Kopenhagen afgelast na schietpar­tij: “Mijn hart is gebroken”

Na de dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen is een concert van Harry Styles, dat zondag in de buurt van het incident had moeten plaatsvinden, afgelast. De 28-jarige Brit zou optreden in de Royal Arena, op zo’n 650 meter van het winkelcentrum waar zondag volgens de politie meerdere doden vielen. Styles werd bekend als lid van de Britse/Ierse band One Direction en is nu solozanger.

