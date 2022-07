Dader handelde waarschijnlijk alleen en sprake van psychiatrische problemen: alles wat we weten over de 22-jarige schutter in Kopenhagen

LIVE. “Geen aanwijzin­gen voor terreur­daad”: 22-jarige schutter doodt man en twee tieners in winkelcen­trum Kopenhagen

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondag drie doden gevallen. Het gaat om een man en twee tieners. Dat meldt Søren Thomassen, hoofdinspecteur van de politie van de stad. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt, drie van hen verkeren in levensgevaar. Een 22-jarige Deense man, die vermoedelijk alleen handelde, is gearresteerd en zal worden aangeklaagd voor doodslag. Volgens de Kopenhaagse politie zijn er geen aanwijzingen voor een terreurdaad. De verdachte zal vandaag in aanwezigheid van een rechter worden ondervraagd.

