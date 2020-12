Daags voor verkiezingen drie blauwhelmen gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

Besmette­lij­ke­re Britse coronavari­ant rukt verder op

0:37 Een besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op, in Europa en daarbuiten. Frankrijk meldde gisteravond laat dat de mutatie in het land is opgedoken. Eerder op de dag maakte Ierland al bekend dat ook daar het gemuteerde virus is aangetroffen. De Ierse autoriteiten hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben over de verspreiding van de Britse variant in het land.