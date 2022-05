D66 betaalt schadevergoeding aan oud-medewerkster in MeToo-zaak

Poetin belt met Finse president en benadrukt: “Beëindi­ging Finse neutrali­teit zou vergissing zijn”

Het lijkt erop dat Oekraïne de slag om de belangrijke noordoostelijke stad Charkiv gewonnen heeft, meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Volgens hen concentreert Moskou zich nu op een terugtrekking van de troepen in de regio. Verder had de Finse president vandaag ook een telefoongesprek met Russisch president Vladimir Poetin, waarin die laatste het beëindigen van de militaire neutraliteit van Finland “een vergissing” noemde. Herlees hier alle ontwikkelingen van zaterdag 14 mei.

