Cyprus opent deuren voor gevaccineerde Britse toeristen

“Iedereen is akkoord” over digitaal vaccinatie­p­as­poort vóór de zomer, zegt Angela Merkel na EU-top

26 februari Volgens Duits bondskanselier Angela Merkel is er een Europees akkoord over de invoering van een digitale vaccinatiepas. Het certificaat zou er voor de zomer komen, zo zei Merkel na afloop van de Europese top. Maar over de vraag of er voordelen komen voor wie zo’n pas heeft, is er helemaal nog geen eensgezindheid. Eerder had de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz - in navolging van Israël - voor een uniforme coronapas gepleit die in de hele EU geldig is. Voor hem moet die pas gevaccineerden, mensen die corona reeds onder de leden hebben gehad of mensen die recent negatief getest hebben in staat stellen om geleidelijk terug te keren naar de normaliteit én vrij te reizen tussen de Europese landen.