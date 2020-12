Cyberaanval trof kernsystemen Amerikaans ministerie van Financiën

Amerikaan­se buitenland­mi­nis­ter: “Rusland zat achter grootscha­li­ge cyberaan­val” - Ook “behoorlijk aantal” Belgische organisa­ties getroffen

19 december De hackers die achter de massale cyberaanval op tal van Amerikaanse overheidsinstellingen zaten, opereerden volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Russische dienst. "Dit was een zeer aanzienlijke poging en ik denk dat we nu vrij duidelijk kunnen zeggen dat het de Russen waren die zich met deze activiteit bezighielden", zei hij in een radio-interview. Er zou ook een “behoorlijk aantal Belgische organisaties” getroffen zijn volgens Adfontes Software, de Orion-verdeler in de Benelux.