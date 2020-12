Cyberaanval op VS ontdekt nadat cyberveiligheidsbedrijf hackaanval op het eigen netwerk ging onderzoeken

Toen FireEye eerder deze maand was gehackt , gingen onderzoekers van het bedrijf direct op zoek naar de zwakke plekken in de beveiliging. "We hebben naar 50.000 regels broncode gekeken, en toen hebben we kunnen vaststellen dat er een achterdeur zat bij Solar Winds", aldus Charles Carmakal, bestuurder bij FireEye's incidentenbestrijdingstak. Daarop stelde FireEye de autoriteiten en SolarWinds op de hoogte, aldus Carmakal.

Fatale vergissing

De hackers die inbraken bij FireEye stalen informatie over software die het bedrijf gebruikt om kwetsbaarheden op te sporen in de netwerken van klanten. Hoewel het cyberveiligheidsbedrijf in verlegenheid is gebracht door de aanval, stelt Carmakal dat die mogelijk een fatale vergissing zal blijken voor de hackers. Volgens hem had de grootschalige computerinbraak anders langer onopgemerkt kunnen blijven. "Een geluk bij een ongeluk is dat we zoveel hebben geleerd over de manier waarop deze vijand werkt en dit hebben gedeeld met wetshandhavers, inlichtingendiensten en veiligheidspartners", aldus Carmakal. Volgens hem is er geen bewijs dat de bij FireEye gestolen hacksoftware is gebruikt in de aanval op de Amerikaanse overheid.