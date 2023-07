Cv-ketelfabrikant waarschuwt voor legionella na twee sterfgevallen in Nederland

Zelden vond het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) “zo snel” een bron voor een uitbraak van legionella als nu. Dat zegt Tjalling Leenstra, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM. Want terwijl de ziekte met regelmaat voorkomt, is het uitzoeken waar die door is veroorzaakt vaak een kwestie van de lange adem.

De zaak begon nu toen vier bewoners van een wooncomplex vrijwel tegelijk legionella opliepen. Leenstra wil niet zeggen om wat voor soort complex het gaat en waar dat staat. Maar wel: “Het bijzondere van dat eerste cluster was de relatie met recent geplaatste ketels. Dat was aanleiding om ook bij de volgende gevallen te kijken of er een relatie met de ketels was”, aldus Leenstra. Die volgende besmettingen waren verspreid over het hele land, maar steeds bleek dat kort ervoor nieuwe combiketels van Ferroli geïnstalleerd waren.

Wat is legionella? Legionella is een bacterie die in nevel of deeltjes tuinaarde groeit. Bij inademing kunnen deze deeltjes in de longen terechtkomen, wat tot hevige gezondheidsklachten leidt. Het inademen van legionellabacteriën kan onder andere gebeuren tijdens het sproeien van water, in bubbelbaden en bij het gebruik van luchtbevochtigingssystemen. Ziekteverschijnselen ontstaan meestal na twee tot tien dagen. In Nederland raken jaarlijks zo’n vier- tot vijfhonderd mensen besmet met de bacterie. Een besmetting kan behandeld worden met antibiotica.

Wat blijkt: er is vermoedelijk iets misgegaan bij het testen van de combiketels door de fabrikant. Als dat gebeurt, kan wat restwater achterblijven in zo’n ketel. In dat restwater kunnen ook legionellabacteriën zitten, zoals nu waarschijnlijk is gebeurd. Wordt de ketel vervolgens in een huis aangesloten, dan kunnen die bacteriën zich door de waterleidingen in het hele huis verspreiden.

Dat hoeft overigens niet zo'n groot probleem te zijn, benadrukt RIVM-chef Leenstra. Je krijgt geen legionella als je besmet water drinkt, wel als je het inademt, bijvoorbeeld door waternevel. Het water uit een ketel van Ferroli kan dus gewoon gedronken worden, alleen mensen met ernstige slikproblemen kunnen toch risico lopen. Ook is koud water afgescheiden van de warmteleiding, die met de cv is verbonden.

En zelfs als toch een legionellabesmetting plaatsvindt via nevel, wordt lang niet iedereen doodziek. Leenstra: “Dat gebeurt vooral bij ouderen, rokers en mensen met een zwakkere afweer. Mensen die altijd een hoog risico lopen bij longontsteking, lopen ook het grootste risico op een ernstig beloop of overlijden bij legionella. Je moet kwetsbaar zijn om er erg ziek van te worden.”

1.400 ketels

Ferroli en het RIVM roepen mensen vanwege het nieuws op hun ketel te laten reinigen. De oproep geldt voor ketels van de types BlueSense en BlueHelix die na 1 januari vorig jaar zijn geproduceerd. De serienummers beginnen met het cijfer 22 of 23 en zijn te vinden op de sticker aan de onderkant van de ketel bij de aansluiting van het tapwater. Volgens de NVWA gaat het om zo’n 1.400 ketels. Alle installateurs van de betreffende ketels zijn inmiddels geïnformeerd. Omdat het niet mogelijk is om er op korte termijn achter te komen in welke huishoudens de ketels precies geplaatst zijn, komt Ferroli daarnaast met een veiligheidswaarschuwing.

De NVWA raadt aan de reiniging te laten uitvoeren door de installateur of dit zelf te doen volgens de instructies op de website van Ferroli. Voor monteurs is door het RIVM en de NWVA een uitgebreide werkinstructie opgesteld.

Het is overigens niet voor het eerst dat Ferroli in opspraak komt. In 2019 bleek uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa dat zo’n 150.000 ketels van dit merk brandgevaarlijk waren. Daardoor waren enkele woningbranden ontstaan. Cv-ketels van Ferroli werden om die reden extra beveiligd. Verhuurders in Den Haag zoals Vestia en woningcorporatie Arcade besloten de ketels van dit merk te gaan vervangen. Die klus is nog niet geklaard: eerder werd aangekondigd dat het werk tot 2026 zou gaan duren.

Risico op legionella verkleinen

Tot de reinigingsbeurt kunnen mensen het risico op een legionellabesmetting volgens Ferroli verkleinen door bijvoorbeeld te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen: in zulke situaties is er kans dat nevel ontstaat en een legionellasmetting op de loer ligt, ook al is de kans daarop volgens het RIVM dan nog “heel klein”. Beschik je over een combiketel waarvoor de veiligheidswaarschuwing voor legionella geldt en heb je last van zware klachten als hoge koorts, rillingen, verwardheid, kortademigheid of maag-darmklachten (diarree of braken)? Neem dan contact op met de huisarts.

Hoe vaak en door wie cv-ketel laten reinigen? Het regelmatig laten reinigen van de cv-ketel is belangrijk om het risico op legionella of koolmonoxidevergiftiging te verminderen. De fabrikant schrijft voor hoe vaak een ketel onderhouden en gereinigd moet worden. Dit varieert van elk jaar tot elke twee of drie jaar. Onderhoud aan de ketel is ook belangrijk om storingen te voorkomen en om de cv-ketel zo efficiënt en zuinig mogelijk te laten werken. Voor regelmatig onderhoud aan de cv-ketel kan het handig zijn een onderhoudscontract af te sluiten bij een energiebedrijf. Hiermee hoef je niet zelf in de gaten te houden wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt en krijg je voorrang wanneer je onverwacht met storingen te maken krijgt.