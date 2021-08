Cuomo vanaf vandaag gouverneur-af van New York: “Oneerlijk en onrechtvaardig”

In een videoboodschap op zijn laatste werkdag klaagt Andrew Cuomo, de gouverneur van New York die vandaag aftreedt, over de oneerlijkheid van het onderzoek dat concludeerde dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verder is er ook ophef om het feit dat Cuomo bij zijn vertrek uit de gouverneurswoning zijn hond zou hebben achtergelaten.

Nadat twee vrouwen eerder dit jaar naar buiten kwamen met de beschuldigingen, stelde Letitia James, de openbare aanklager van New York en net als Cuomo een Democrate, in maart een onderzoek in. Begin deze maand bracht ze haar vernietigend rapport naar buiten. Cuomo zou minstens elf vrouwen gekust of betast hebben, of seksuele opmerkingen tegen hen hebben gemaakt. Bovendien zou hij op minstens één vrouw die klaagde wraak hebben genomen door haar privégegevens te lekken naar de pers. Na de publicatie van het rapport besloot Cuomo zijn ontslag in te dienen.

“Uiterste best gedaan”

“Jullie ken me: ik ben een vechter, en mijn instinct is om dit aan te vechten, want naar mij mening is het oneerlijk en onrechtvaardig”, zei hij vandaag in een vooraf opgenomen videoboodschap. Hij besloot echter geen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen, want “deze situatie verlengen, zal de regering alleen maar verlammen.”

Verder zei Cuomo dat hij trots was op zijn ondertekening van de wet die het homohuwelijk in de staat New York legaliseerde, en een wet die het minimumloon op 15 dollar (een kleine 13 euro) per uur stelde. “We hebben niet alles gedaan gekregen dat we wilden, of zelfs alles dat we hadden moeten doen, en we hebben het misschien niet altijd even goed gedaan, maar ik wil dat jullie weten dat ik uit de grond van mijn hart, en elke dag, mijn uiterste best heb gedaan.”

Vicegouverneur Kathy Hochul, eveens een Democrate, zal Cuomo voorlopig opvolgen. Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke gouverneur van New York. Hochul belooft een veranderde aanpak en wijst erop dat niemand haar ooit heeft beschuldigd van het creëren van een “toxische werkomgeving”, zoals dat voor Cuomo het geval was.

Verscheidene lopende onderzoeken

Voorts lopen er nog meerdere onderzoeken naar Cuomo. Zo onderzoekt James of Cuomo oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van overheidsmiddelen, door destijds - ondanks de schaarse beschikbaarheid - coronatesten te voorzien voor zijn familie en rijke vrienden, en door een boek te schrijven over de coronacrisis in New York. En hoewel er geen plannen meer zijn om Cuomo af te zetten, is het parlement van New York nog steeds van plan om hun eigen rapport naar zijn grensoverschrijdend gedrag te publiceren zodra hun onderzoek is afgerond. De parlementsleden hebben ook onderzocht waarom de administratie data weerhield over de werkelijke omvang van het aantal coronadoden in woonzorgcentra.

Cuomo, die er altijd van droomde om het record van zijn vader, die gedurende drie opeenvolgende termijnen gouverneur van New York was, te verbreken, heeft volgens zijn woordvoerder nu geen plannen meer om zich nog voor een vierde termijn kandidaat te stellen.

Hond achtergelaten

Cuomo verliet vorige week al zijn gouverneurswoning in Albany, New York en trok voorlopig in bij een van zijn zussen. Zijn hond Captain, een husky-kruising, liet hij echter in zijn woning achter, met de vraag of iemand van zijn personeel het dier in huis zou kunnen nemen. Dat bericht de lokale krant Times Union.

Sinds hij in 2018 werd geadopteerd, heeft Captain al een enkele mensen gebeten. Een personeelslid van de gouverneurswoning heeft de hond onlangs voor een paar dagen mee naar huis genomen, maar bracht hem terug omdat het dier te moeilijk was. Volgens zijn woordvoerder is Cuomo echter van plan om de hond weer in huis te nemen na zijn terugkeer uit vakantie.

De New Yorkse dierenbescherming laat op Twitter weten dat ze bereid is om een plaatsje te vinden voor Captain in een van haar dierenasielen en dat ze werken met hondengedragstherapeuten die hem van zijn neiging tot bijten kunnen afhelpen.

