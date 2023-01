Cubaanse topspion na meer dan 20 jaar vrijgelaten in VS: “Een van de meest schadelijke spionnen”

Een van de bekendste spionnen uit de Koude Oorlog is na meer dan twintig jaar gevangenschap vrijgelaten in de VS. Ana Montes (65) spioneerde bijna twee decennia lang voor Cuba terwijl ze in de Verenigde Staten werkte bij de Defence Intelligence Agency als analiste. Ze wordt omschreven als een van de “meest schadelijke spionnen” die door de VS werden opgepakt.

De topspion werd gearresteerd in 2001 en zou de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendiensten op Cuba bijna volledig hebben blootgelegd. Michelle Van Cleave, hoofd van contraspionage onder president George W. Bush, meende in 2012 dat Montes “alles, vrijwel alles, wat we wisten over Cuba en hoe we in Cuba opereerden, in gevaar had gebracht”.

“De Cubanen waren dus goed op de hoogte van alles wat wij over hen wisten en konden dat in hun voordeel gebruiken”. Bovendien kon ze in haar gesprekken met collega’s schattingen over Cuba beïnvloeden en vond ze ook een mogelijkheid om informatie die ze had verkregen aan andere mogendheden te verstrekken.”

De hele natie in gevaar

Na haar arrestatie kreeg Montes 25 jaar gevangenisstraf omdat ze ervan beschuldigd werd “de hele natie” in gevaar te hebben gebracht. Ze ontmoette om de paar weken Cubaanse handlangers in restaurants in Washington DC en stuurde hen gecodeerde berichten met uiterst geheime informatie via semafoons. Op die manier zou ze de identiteit van vier Amerikaanse spionnen hebben kunnen blootleggen. Ze ontving haar orders van de Cubaanse inlichtingendiensten via uitzendingen over korte golf radio.

Niet voor het geld

Ana Montes is een van de weinige bekende spionnen die niet spioneerde voor persoonlijk gewin. Ze deed het omdat ze niet akkoord was met de activiteiten van de Reagan-regering in Latijns-Amerika. Ze zou boos geweest zijn over de steun van de VS aan de Contra’s in Nicaragua, een rechtse rebellengroep die verdacht werd van onder andere oorlogsmisdaden.

Ze uitte in 1984 haar mening over de Raegan-regering en werd benaderd door een een medestudent aan de Johns Hopkins Universiteit, die haar later voorstelde aan de Cubaanse inlichtingendiensten. Ze zou zonder aarzelen met hen zijn beginnen samenwerken, volgens het rapport van een inspecteur-generaal.

Gedaan met spioneren

Na haar vrijlatingen zal Montes nog vijf jaar onder toezicht staan. Ook haar internetgebruik zal nog gecontroleerd worden. Verder mag ze niet meer voor de overheid werken of zonder toestemming contact opnemen met buitenlandse agenten.

Maar Pete Lapp, een FBI agent die aanwezig was bij Montes’ arrestatie, vertelde CBS News dat hij het onwaarschijnlijk achtte dat ze opnieuw contact zou proberen te leggen met Cubaanse agenten. “Dat deel van haar leven is voorbij,” zei hij. “Ik kan me niet voorstellen dat ze haar vrijheid op het spel zet.”