Cubaanse regering komt met toegeving

Verenigd Koninkrijk wil nieuwe diesel- en benzine­vracht­wa­gens tegen 2040 verbieden

14 juli In het Verenigd Koninkrijk zal de verkoop van vrachtwagens op diesel of benzine ten laatste vanaf 2040 verboden zijn. Dat staat in het “transport decarbonisation plan” van de Britse regering, waarmee ze uitstoot van de transportsector, inclusief luchtvaart, tegen 2050 op nul wil brengen.