Cuba vaccineert als enige land ter wereld kindjes van twee: meer dan 95 procent van twee- tot achttienjarigen al volledig ingeënt

Bij ons is de boosterprik voor jongeren van 12 tot 18 jaar vandaag opnieuw uitgesteld , maar op Cuba aarzelt de overheid niet wat het vaccineren van minderjarigen betreft. Cuba is zelfs het enige land ter wereld dat kindjes van amper twee jaar inent tegen het coronavirus. Meer dan 95 procent van de twee- tot achttienjarigen is er inmiddels volledig gevaccineerd. Onder meer daardoor kon omikron er veel minder hard toeslaan dan in Europa en in de VS.

Bijna alle minderjarigen vanaf twee jaar zijn volledig ingeënt op Cuba, volgens het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid. “Hoewel Covid kinderen minder hard treft, spelen zij een belangrijke rol in de verspreiding ervan”, zegt Gerardo Guillén, hoofdontwikkelaar van Abdala, een van de vaccins van eigen bodem van het eiland.

In de zomer kampte Cuba met een enorme deltagolf, die de groepsimmuniteit een boost heeft gegeven, volgens Guillén. Samen met de erg hoge vaccinatiegraad bij kinderen én volwassenen zorgt die er voor veel lagere besmettingscijfers tijdens de omikrongolf dan in Europa en in de VS.

De hoge vaccinatiegraad heeft te maken met de mentaliteit van de Cubanen. Antivaxers krijgen er in de eenpartijstaat nauwelijks voet aan de grond en het vertrouwen in de gezondheidszorg én in de eigen vaccins is groot. Voor Cubanen is het een kwestie van gezond verstand om jonge kinderen in te enten tegen het coronavirus. “Kinderen worden gevaccineerd zodra ze geboren worden”, zegt Ania Ramírez (33) aan ‘The Guardian’. Haar zoontje van vijf, Fabio, is volledig gevaccineerd. “Hij heeft alle andere vaccins al gekregen, waarom zou ik hem dit dan niet geven?”

Voordelen?

Toch is er geen wetenschappelijke eensgezindheid rond het vaccineren van erg jonge kinderen. De aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is dat landen moeten overwegen om kinderen vanaf vijf jaar in te enten met het vaccin van Pfizer/BioNTech, wanneer er al een hoge vaccinatiegraad is bereikt bij de volwassen bevolking. Landen als Chili en de Verenigde Arabische Emiraten vaccineren driejarige kindjes. Maar Zweden besloot vorige week nog om kinderen jonger dan elf niet te vaccineren, omdat er geen “duidelijke voordelen” zouden zijn.

Volgens sommige experts zijn die voordelen er wel degelijk. Zo bescherm je andere gezinsleden door de kinderen te vaccineren. Maar er zijn ook nog altijd een aantal bezorgdheden. Zo waarschuwt Jon K. Andrus, professor in de volksgezondheid aan de George Washington University, voor mogelijke onverwachte neveneffecten, ook al zijn de Cubaanse vaccins volgens hem gebaseerd op een “geweldige technologie” en zijn ze van “goede kwaliteit”. “Geen van de resultaten is al gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, en dus is het moeilijk om de discussie aan te gaan”, verduidelijkt Andrus. Een zogenaamde ‘peer review’ betekent dat collega-experten het onderzoek hebben kunnen beoordelen op de wetenschappelijke kwaliteit ervan.

De ‘peer reviews’ komen er binnenkort aan, verzekeren Cubaanse wetenschappers. Ze voegen eraan toe dat hun klinische studies van de vaccins Soberana en Soberana Plus bij 350 kinderen tussen drie en achttien jaar geen ernstige bijwerkingen blootlegden. De overheid zal alle onderzoeksresultaten de komende weken ook ter goedkeuring naar de WHO sturen.