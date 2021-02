Cuba stelt economie verder open voor privébedrijven

Private economische activiteiten zijn toegelaten in Cuba sinds 2010, maar kenden vooral een boost na de historische toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten in 2014. Toch mochten privébedrijven maar opereren in minder dan 130 industrieën. Nu is de lijst dus aanzienlijk uitgebreid.



"Het doel van deze hervorming is dat de werkzaamheden in de privésector zich verder ontwikkelen", zegt minister Feito. Op deze manier wil Cuba "helpen om de productieve krachten van de privésector te bevrijden".