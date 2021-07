Cuba opgeschrikt door ongebruikelijke protesten tegen regering, president roept aanhangers op betogingen neer te slaan

In San Antonio de los Baños, een stadje met 50.000 inwoners op zo’n dertig kilometer van Havana, verzamelden enkele duizenden demonstranten en op de Malecon, de beroemde kustboulevard van Havana, troepten honderden actievoerders samen. Ook rijden er in de Cubaanse hoofdstad jeeps van de speciale veiligheidstroepen rond, bewapend met machinegeweren. Op sociale media werden ook druk beelden gedeeld van protesten in andere steden en gemeenten.

De manifestanten hekelen onder meer de economische malaise in het land en scanderen leuzen zoals ‘weg met de dictatuur’, ‘vrijheid’ en ‘dat ze hun boeltje pakken!’ Dat er op zulke schaal demonstraties ontstaan is erg ongebruikelijk in het communistische Cuba. Het land maakt momenteel de ergste economische crisis in 30 jaar door, onder meer als gevolg van de coronapandemie. Elke dag staan veel Cubanen uren in de rij om voedsel in te slaan en er is een tekort aan medicijnen, wat tot grote sociale onrust heeft geleid. De economische moeilijkheden noopten de autoriteiten ertoe in een groot deel van het land meerdere uren per dag de elektriciteit af te sluiten.