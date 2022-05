Cuba keurt nieuwe wetten goed om protesten hard te bestraffen

Presenta­tri­ce Laura Pausini had last van lage bloeddruk

Laura Pausini had tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival last van een lage bloeddruk. Dat zegt ze zondag op Instagram. De zangeres en presentatrice van het liedjesfestival verdween zaterdagavond plots van het podium, om twintig minuten later weer terug te keren.

19:56