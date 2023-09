Cryptobaas tot 11.000 jaar cel veroordeeld in Turkije

Tegen de Turkse cryptobaas liep eerder een zogenaamde “Red Notice” van Interpol, en in augustus vorig jaar werd hij uiteindelijk in Albanië opgepakt. In april werd hij uitgeleverd aan Turkije.

Plots stopgezet

Faruk Fatih Özer was oprichter en topman van Thodex, een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta in Turkije. Van de ene op de andere dag had het bewuste platform in april 2021 zijn activiteiten plots stopgezet. En oprichter Özer, die ontvluchtte al even prompt het land. Eerst klonk het dat de handel via Thodex zo’n vier of vijf dagen opgeschort zou worden, maar niet veel later werd de website helemaal ontoegankelijk gemaakt. Dat veroorzaakte serieuze paniek bij de gebruikers.