Cryptische boodschap van topgeneraal laat uitschijnen dat Oekraïens tegenoffensief in Bachmoet voor “zeer binnenkort” is

Het lijkt erop dat Oekraïne zich opmaakt voor een langverwacht tegenoffensief in de felbevochten stad Bachmoet. Al maanden proberen Russische troepen de stad in het oosten van Oekraïne in te nemen, maar behalve zware verliezen leverde dat nog niet veel op. Kolonel-generaal Oleksandr Syrskyi - de commandant van de Oekraïense grondtroepen - liet nu in een cryptisch bericht op Telegram uitschijnen dat een tegenoffensief er “zeer binnenkort” aankomt.

Eerder deze week meldden de Generale Staf van het Oekraïense leger en Britse militaire inlichtingendiensten al dat de Russen hun momentum bij Bachmoet aan het verliezen waren. “De tegenstander blijft proberen om de stad te veroveren, maar lijdt grote verliezen en is al een aanzienlijke hoeveelheid wapens en militair materieel kwijt”, meldde de opperste legerleiding van Oekraïne dinsdagavond.

Kolonel-generaal Oleksandr Syrskyi sluit zich daarbij aan. “De Russische troepen bestaan vooral uit huurlingen van de Wagnergroep”, zegt hij op zijn Telegramkanaal. “Ze sparen niets of niemand, maar verliezen sterk aan kracht en raken buiten adem. Zeer binnenkort zullen we van deze gelegenheid gebruik maken, zoals we al deden in de buurt van Kiev, Charkiv, Balakliia en Koepjansk (waar tegenoffensieven van Oekraïne vorig jaar belangrijke keerpunten bleken te zijn in de oorlog, red.).”

Kiev

Zelf was Syrskyi een van de belangrijke bevelhebbers in de strijd om Kiev, waar oprukkende Russen kort na de start van de invasie op de vlucht werden gejaagd.

Volledig scherm © AFP

Volgens bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit Leiden Frans Osinga zijn er verscheidene redenen waarom het de Russen maar niet lukt om Bachmoet te veroveren. “Oorlogvoering in een stad is altijd in het voordeel van de verdedigers”, zei hij vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Oekraïne heeft bovendien haar verdedigingslinies goed ingericht. Daarnaast maakt Rusland gebruik van relatief slecht getrainde eenheden: voormalige gevangenen die gerekruteerd zijn door de Wagnergroep.”

Maandag beweerde Jevgeni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger, nog dat hij al 70 procent van Bachmoet in handen had, iets wat de Oekraïense autoriteiten niet bevestigden.

KIJK. Prigozjin vertelde al eerder dat Bachmoet “praktisch omsingeld” is

Al weken zeggen experts dat het een kwestie van tijd is eer Bachmoet valt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet echter verstaan dat hij er alles aan wil doen om de stad te verdedigen. Zo kan hij tijd kopen tot het beter weer wordt en het westerse materieel arriveert om een groot tegenoffensief in heel bezet Oekraïne in te zetten. Dat tegenoffensief zou er in april of mei komen en zich concentreren rond Marioepol en Melitopol, aldus Osinga.

Rusland probeert Bachmoet in te nemen om vanaf daar andere plaatsen te veroveren, zoals Kramatorsk en Slovjansk. Het strategisch belang van de stad wordt al vanaf het begin betwist, maar het is duidelijk dat Bachmoet vanwege de lange en bloedige strijd een symbolische waarde heeft gekregen.

