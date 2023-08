Cruiseschip botst met vrachtschip door stormweer Mallorca

Het cruiseschip Britannia lag in de haven van Palma op het eiland Mallorca aangemeerd, maar raakte door sterke wind losgeslagen. Daarop kwam het in aanvaring met een nabij gelegen vrachtschip. De Britannia zou volgens ooggetuigen geciteerd in onder meer The Guardian en BBC schade aan de romp hebben opgelopen, maar die zou volgens de kapitein niet structureel zijn. Toch blijft het schip minstens tot maandag in Palma voor een technisch onderzoek.