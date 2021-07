Een door de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries opgezette crowdfunding voor de gouden tip die leidt naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen heeft rond 21.30 uur de grens van 500.000 euro overschreden, waarmee de helft van het doelbedrag van 1 miljoen euro bij elkaar is gehaald, zo is te zien bij Stichting De Gouden Tip .

De crowdfunding werd door Peter R. de Vries opgezet, als voorzitter van die stichting. De zaak kreeg woensdagavond aandacht in de uitzending van RTL Boulevard die volledig was gewijd aan De Vries. De misdaadverslaggever werd de avond ervoor in Amsterdam neergeschoten na een uitzending van het programma waarin hij te gast was.

Volledig scherm © ANP

Toen door een dreiging aan de studio van RTL Boulevard de live-uitzending van het programma zaterdagavond niet kon doorgaan, werd de uitzending van woensdagavond herhaald. Daarmee kreeg de vermissing van de destijds 18-jarige studente tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht de aandacht van zo’n 512.000 kijkers. Naar de eerste uitzending op woensdagavond keken ruim 1,3 miljoen mensen.

De aanslag op De Vries heeft volgens de vicevoorzitter van de stichting, Lex de Jager, als bijeffect dat deze inzamelactie ook aandacht krijgt. Eerder zei hij daarover: “Het is een nare aanleiding. Maar doneren is voor mensen ook een mooie manier om betrokkenheid bij Peter te laten zien. Hij heeft zelf gezegd: Tanja Groen is prioriteit nummer één.” Woensdagmiddag was er ruim 244.000 euro ingezameld, een dag later was dat meer dan 375.000 euro.

Volledig scherm Tanja's ouders Corrie en Adrie Groen. © ANP

Deze ochtend vroeg advocaat Peter Schouten via Twitter ook aandacht voor de inzamelingsactie. “Mag ik u iets vragen? Ik ken Peter R. de Vries al ruim 30 jaar en als ik iets weet dan is het dat hij geen medelijden wil maar nu zou zeggen: get the job done. Hoe mooi zou het zijn als hij wakker wordt en wij kunnen vertellen dat de 1 miljoen tipgeld voor Tanja Groen binnen is. Wilt u mij helpen dat voor hem te realiseren?”, schreef Schouten.

Hij is een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, De Vries is de vertrouwenspersoon en adviseur van B. in die zaak. De oproep van de advocaat werd honderden keren gedeeld op Twitter.