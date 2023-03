Crisis nadat Amerikaanse drone wordt neergehaald: “We willen geen gewapend conflict met Rusland”

KIJK. Chef Russische veiligheidsraad reageert op neergestorte Amerikaanse drone



Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet in een verklaring weten dat de twee ministers spraken over “het recente onprofessionele, gevaarlijke en roekeloze gedrag van de Russische luchtmacht in het internationale luchtruim boven de Zwarte Zee”. “Minister Austin benadrukte dat de Verenigde Staten zullen blijven vliegen en opereren waar het internationaal recht dat toestaat”, klonk het nog.

Het Amerikaanse leger beschuldigde er de Russen dinsdag van een Amerikaanse MQ-9-drone dinsdagochtend te hebben onderschept boven de Zwarte Zee. Een van de twee Russische gevechtsvliegtuigen zou tegen de propeller - die zich achteraan de drone bevindt - gebotst zijn, waarna het Amerikaanse leger zich genoodzaakt zag het onbemande toestel te laten neerstorten in de Zwarte Zee.

De Amerikaanse regering overweegt beelden van het incident vrij te geven om opheldering te verschaffen. “We hebben videobewijs van dit alles”, zei Amerikaanse stafchef Mark Milley. Op de vraag of de Russische piloten opzettelijk handelden, zei hij dat het onderscheppingsmanoeuvre en de agressieve actie opzettelijk waren aan Russische zijde. Of het gevechtsvliegtuig de drone ook opzettelijk raakte, is volgens hem nog niet duidelijk.

“Bewijs dat VS direct deelneemt aan oorlog”

Rusland gaat proberen om de neergestorte militaire drone van de Verenigde Staten uit de Zwarte Zee te halen, aldus een lid van de Veiligheidsraad. Die zegt ook dat de drone aantoont dat de VS “direct deelneemt” aan de oorlog in Oekraïne. “Ik weet niet of we de drone kunnen bergen of niet, maar het moet gebeuren. En we zullen er zeker werk van maken”, zei secretaris Nikolaj Patroesjev tegen Russische staatstelevisie.

Daarnaast beschuldigde hij de VS, een zeer belangrijke partner van Oekraïne, ervan te liegen over hun betrokkenheid bij de oorlog. “Wat betreft de drone: de Amerikanen blijven zeggen dat ze niet deelnemen aan militaire operaties. Maar dit is de laatste bevestiging dat ze direct deelnemen aan deze activiteiten, aan de oorlog”, zei Patroesjev.

Het is niet duidelijk of de Amerikanen zelf gaan proberen om het wrak van de drone uit zee te halen. Volgens het Witte Huis is er een kans dat de drone nooit wordt geborgen, omdat die mogelijk terecht is gekomen in een te diep gedeelte van de Zwarte Zee. Een woordvoerder zei dat Rusland dankzij voorzorgsmaatregelen maar beperkt informatie uit de kapotte drone kan halen.

Quote Het is de verantwoor­de­lijk­heid van Rusland om zijn militaire vliegtui­gen op een veilige en professio­ne­le manier te gebruiken Lloyd Austin, Amerikaanse minister van Defensie

Volgens de Amerikanen was de drone in het internationaal luchtruim bezig met een routineuze surveillancevlucht en werd deze plots geraakt door een van de straaljagers. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor de crash en stelt dat de relatie met de VS “een dieptepunt” had bereikt. “De Russische jachtvliegtuigen hebben hun wapens niet gebruikt” en zijn niet in contact gekomen met de drone, die “met uitgeschakelde transponders” vloog, aldus het Russische leger.

