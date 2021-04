Crisis in geheim Nederlands politieteam na zelfmoord undercoveragent

Binnen het team heerst groot wantrouwen tegen de leiding en is sprake van manipulatie en een afrekencultuur, zeggen undercoveragenten tegen het Algemeen Dagblad. “Wie kritisch is ten opzichte van de leiding, wordt er snoeihard uitgewerkt.” In de afgelopen jaren zijn meerdere undercoveragenten uit het team gezet, al dan niet met een afkoopsom en zwijgplicht. Ook is het langdurig ziekteverzuim hoog. “Velen zitten thuis met een posttraumatische stressstoornis, achtervolgingswaanzin of een drankprobleem.”

De begeleiding van undercoveragenten, die soms hun leven in de weegschaal leggen om binnen te dringen bij criminele organisaties, schiet volgens hen ernstig tekort. “De leiding heeft te weinig verstand van het specifieke werk dat wij doen en drukt desondanks hun eigen zin door, waardoor operaties gevaar lopen.”

Verslechterde relaties

Volgens de undercoveragenten is de afdeling in enkele jaren tijd afgegleden van een club die internationaal hoog aanzien genoot, tot een partner waar verschillende landen grote moeite mee hebben. Zo is de relatie met Belgische collega’s geschaad en is een ‘kansrijke’ operatie in Denemarken stilgelegd vanwege getroebleerde verhoudingen.

Grote problemen worden volgens de betrokkenen onder het tapijt geveegd. Er hebben zich meerdere voorvallen van seksuele intimidatie voorgedaan. Twee Nederlandse undercoveragenten die dit intern aan de kaak stelden, zijn er door de leiding uitgewerkt.

Infiltrant

Quote We kunnen niet bewijzen dat dit vanwege het werk is gebeurd, maar de manier waarop met hem is omgegaan, zal niet hebben geholpen Collega van de door zelfmoord omgekomen politie-infiltrant. Het vertrouwen in de leiding van WOD heeft een nieuwe deuk opgelopen nadat een zogeheten infiltrant uit het team zelfmoord heeft gepleegd. Na jaren undercover te hebben gewerkt, zat zijn afgesproken termijn erop. Hem was een andere functie binnen de heimelijke afdeling beloofd, maar die belofte was weer ingetrokken.



“Iedereen is aangeslagen en vindt het verschrikkelijk voor zijn familie”, zegt een collega. “We kunnen niet bewijzen dat dit vanwege het werk is gebeurd, maar de manier waarop met hem is omgegaan, zal niet hebben geholpen.” Er wordt een intern onderzoek ingesteld naar de suïcide van de undercoveragent.



De politie kan slechts bevestigen dat een collega ‘in het heimelijke’ is overleden. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Dat zegt Janine van den Berg, het hoofd van de landelijke eenheid.

Politiemensen binnen undercoveroperaties klagen al jaren over een onveilige werkomgeving, te hoge werkdruk en professionele verwaarlozing. Dat zegt voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB. “De politiebonden hebben hier meerdere malen aandacht voor gevraagd bij politietop en minister. De inspectie kondigde een jaar geleden al een onderzoek naar deze veiligheidsrisico’s. De overleden politieman was zeer goed in zijn werk en heeft zeer belangrijke resultaten gehaald. Hij heeft meerdere malen aangegeven zich niet meer veilig te voelen in zijn organisatie. Het is een groot verlies van een groot politieman. Het is enorm hard aangekomen bij alle politiemensen die hem kenden en waar hij mee gewerkt heeft.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.