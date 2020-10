Criminelen plunderen huis van Russische miljardair in Parijs

Het pad naar 270 kiesmannen: deze strijdsta­ten beslissen écht over de Amerikaan­se presidents­ver­kie­zin­gen

10:11 Blijft Donald Trump zitten of neemt zijn Democratische uitdager Joe Biden het over? Over exact twee weken moet het duidelijk zijn. Of toch niet? De kans is niet onbestaande dat de uiteindelijke resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit jaar dagen en mogelijk zelfs weken op zich zullen laten wachten. Wat daarbij vooral telt zijn de swing states of strijdstaten: daar waar de verkiezingen uiteindelijk beslist worden.