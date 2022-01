Criminelen plegen aanslag met brandbom op café van MMA-vechter Conor McGregor

Criminelen hebben in het Ierse Dublin een café geviseerd van de bekende MMA-vechter Conor McGregor. Ze gooiden ’s nachts twee brandbommen naar de bar ‘Black Forge Inn’ in Dublin. Die was op dat moment gesloten. Niemand raakte gewond en er is geen schade. De politie voert wel een onderzoek naar de aanslag.

Die vond midden vorige week plaats. Woensdagavond was er in de bar een tasting-event, waarop de veelbesproken MMA-vechter zelf ook aanwezig was. Volgens ‘Dublin Live’ beweren bronnen dat net op het moment van de aanslag twee mannen op een scooter passeerden. Twee personeelsleden van de bar zetten de achtervolging in, maar de daders konden vluchten.

De politie lanceerde een oproep naar getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. Voor de bar werden ook pijpbommen gevonden.

In een verklaring liet ‘Black Forge Inn’ weten dat McGregor op het moment van de aanslag niet in de bar was. Die ging een dag later overigens gewoon weer open. McGregor was duidelijk niet onder de indruk en postte op sociale media een foto waarop hij enthousiast geniet van een pint in zijn bar.

Volledig scherm Conor McGregor was niet onder de indruk en postte een dag na de aanslag deze foto. © Instagram/thenotoriousmma

Bende-oorlog

Volgens Britse media is de reden voor de aanslag nog niet duidelijk. Als mogelijke oorzaak wordt wel verwezen naar een cafégevecht in 2017 waarbij naast Conor McGregor ook een lid van het Ierse drugskartel ‘Kinahan’ betrokken was. Die wordt beschouwd als de grootste importeur van cocaïne in Ierland en vecht een bloedige oorlog uit met rivaliserende bende, die al vele mensenlevens kostte.

