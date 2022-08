Crimineel duo opgespoord dankzij trackers die ze zelf gebruikten voor diefstal: “Totale buit van 150.000 pond”

Michael Crosdale (28) en Robert Fairweather (28) slaagden erin om geld, sieraden en auto’s te stelen voor een totaalbedrag hoger dan 150.000 pond (omgerekend 177.000 euro). De inbraken gebeurden in 2021 in Leeds, Bradford, Wakefield en Londen. Ze focusten daarbij vooral op eigenaars van Chinese restaurants en takeaways.

Niet waterdicht

In juni werd een 80-jarige man die als douane werkte voor zijn huis in Londen aangevallen en beroofd nadat hij een levering goud had opgehaald van een luchthaven in Londen. De strategie van de dieven werd blootgelegd nadat politie een tracker vond in de auto van het slachtoffer.