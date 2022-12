Crematoria in Peking draaien overuren door nieuwe coronagolf, onderzoekers vrezen een miljoen dode Chinezen deze winter

KIJK. Zieke Chinezen krijgen infuus in hun auto door overvolle ziekenhui­zen wegens griep en corona

Het grote aantal coronapatiënten in China zorgt er nog steeds voor dat de ziekenhuizen overvol zitten. Intussen steekt ook daar het griepvirus de kop op. Nu er geen plaats is in de ziekenhuizen worden de griep- en coronapatiënten behandeld in hun auto op de parking van het ziekenhuis. In bovenstaande video is te zien hoe ze een infuus toegediend krijgen door het raam van hun auto.

7:46