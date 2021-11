Credit Suisse boekt minder winst door miljoenenboete Mozambique

Credit Suisse heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt doordat het boetes moest betalen wegens corruptie en fraude bij fondsenwervingen in Mozambique. De Zwitserse bank heeft de afgelopen periode 564 miljoen frank (534 miljoen euro) opzijgezet voor boetes en rechtszaken, onder meer voor het schandaal in het Afrikaanse land.

Credit Suisse hielp staatsbedrijven in Mozambique rond 2013 met het ophalen van ruim 1 miljard dollar aan krediet, schreven de Amerikaanse en Britse financieel toezichthouders eerder. Beleggers kregen daarbij te horen dat het geld zou worden geïnvesteerd in de kustwacht en vissersboten, maar een groot deel van het geld was later onvindbaar. Volgens de toezichthouders werd een deel gebruikt voor steekpenningen aan Mozambikaanse ambtenaren en bankiers van Credit Suisse. Hiervoor kreeg de bank vorige maand forse boetes.

De nettowinst van Credit Suisse daalde in het derde kwartaal naar 434 miljoen frank (412 miljoen euro). Dat was 21 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de bank steeg wel met 5 procent naar 5,4 miljard frank (5,1 miljard euro). Dat kwam onder andere doordat er meer geld werd verdiend met het begeleiden van fusies.

Tumultueus jaar

Credit Suisse wil in de toekomst minder risico’s nemen met zijn investeringsbank en vermogensbeheer juist belangrijker maken. Dat is onderdeel van een herstructurering na een tumultueus jaar met schandalen rond investeringsmaatschappij Archegos en bij financieringsmaatschappij Greensill Capital die de bank miljarden kostten.

Archegos nam grote financiële risico’s op de beurs, met zware verliezen tot gevolg. Onder meer Credit Suisse was een tussenpersoon voor die transacties en leed flinke schade. Greensill kwam in de problemen door het instorten van het zakenimperium van de Australische investeerder Lex Greensill. Daarop werd faillissement aangevraagd. Credit Suisse moest toen voor miljarden aan posities terugtrekken.

De Zwitserse bank rekent op een nettoverlies in het vierde kwartaal omdat het een afschrijving moet doen van 1,6 miljard frank (1,5 miljard euro) op zijn investeringsbank die het in 2000 aankocht. Dat onderdeel is op papier minder waard geworden.