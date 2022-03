Crash Germanwings: zaak geseponeerd, geen vervolgingen meer

Leerling gedood bij schietpar­tij aan middelbare school in Iowa

Een leerling is doodgeschoten bij een schietpartij aan een middelbare school in de stad Des Moines in de Amerikaanse staat Iowa. Twee andere slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis, meldt CNN. De slachtoffers van de schietpartij in de East High School zijn twee jongens en een meisje, meldt een woordvoerder van de brandweer.

3:03