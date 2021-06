Covid dreigt Ganges nog meer te vervuilen

NEDERLAND - UPDATE Felle brand in houten hoofdge­bouw vakantie­park Beekse Bergen

16 juni Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen in het Nederlandse Hilvarenbeek bij Tilburg staat in brand en kan als verloren worden beschouwd, meldt de Veiligheidsregio Zeeland-West-Brabant. In het gebouw zitten het zwembad en het restaurant van het park. De brandweer laat het pand nu gecontroleerd uitbranden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.