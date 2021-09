Covid-19 heeft al meer Amerikanen gedood dan Spaanse griep

Nieuwe studie schat dat werkelijke dodentol door corona dubbel zo hoog ligt als schatting WHO: “België scoort tamelijk goed en zal niet veel verkeerd geteld hebben”

7 mei Uit schattingen van het IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) is gebleken dat wereldwijd mogelijk 6,9 miljoen mensen zijn gestorven door een besmetting met het coronavirus, of meer dan twee keer zoveel als eerder werd aangenomen. België scoort volgens de studie tamelijk goed en bracht het aantal coronadoden tot zover accuraat in beeld. Onze noorderburen scoren een stuk slechter. Niet verwonderlijk volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt): “Daar geldt ook geen registratieplicht.”