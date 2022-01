Covid-19 eiste reeds meer dan 150.000 levens in Verenigd Koninkrijk, 146.390 nieuwe besmettingen geregistreerd op een dag tijd

“Je moet het virus vangen waar het zit”: expert raadt aan om neuswisser ook in keel te gebruiken

Probleem: omikron is vaak het makkelijkst op te sporen met een keelwisser, maar de huidige tests onderzoeken ofwel een neusstaal, ofwel speeksel op virusdeeltjes. Welke kunnen we nu het best als zelftest inzetten en hoe moeten we dat dan doen? We vroegen het aan Lab Manager Elke Wollants, die in het REGA-instituut (KUL) druk doende is met het testen van Covid-19-tests. “Gebruik geen andere wisser dan die uit de verpakking”, geeft ze alvast mee.

4 januari