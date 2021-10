Covax wacht nog altijd op hervatting Indiase export

New Delhi beloofde eind september om acht miljoen vaccins te exporteren in oktober, nadat het zijn exportverbod had opgeheven. “Nu de pandemie beter onder controle is in India hoop ik dat de export zal hervatten. Dat zou extreem belangrijk zijn om deze strijd te winnen. Maar het is dat ook voor de reputatie van India als een van de grootste internationale vaccinproducenten”, zei Barroso.