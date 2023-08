Coupplegers Niger roepen ambassadeurs uit vier landen terug

KIJK. Schotse eilanden krijgen zes dagen per week post vanuit de lucht (én elke vrijdag een oer-Brits gerecht)

Het Britse Royal Mail gaat een drone inzetten om post te verdelen op afgelegen plekken. De postbedrijf is een pilootproject gestart in de Orkney-eilanden, ten noorden van Schotland. De drone zal er zes dagen per week de post brengen naar de eilanden Graemsay en Hoy. Voor wie wil, bezorgt het vliegtoestel op vrijdag zelfs fish & chips.