Costa Rica verplicht als eerste land ter wereld coronavaccin voor kinderen

Ruim 120.000 kilo professio­neel vuurwerk in Duitse bunkers onder­schept

In een groot internationaal onderzoek naar de illegale handel in professioneel vuurwerk heeft de politie beslag gelegd op ruim 120.000 kilo vuurwerk. Het vuurwerk was opgeslagen in bunkers in Rheine (Duitsland) en vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt.

5 november